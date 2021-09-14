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السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت

12:35 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت

أفغانستان

الرياض - (أ ش أ):

أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت، مجددةً وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم الإسهامات البناءة التي تقود البلاد نحو تحقيق التنمية والرفاه للشعب الأفغاني الشقيق، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المندوب الدائم للمملكة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل عبر في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دعم أفغانستان، عن أمل المملكة في بناء الدولة على النحو الذي يعزِّز الأمن الاستقرار، ويقود البلاد نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، مشيراً إلى أن أفغانستان تمر بحقبة جديدة في تاريخها، تجعلها على المحك في أمنها واستقرارها واندماجها بشكل إيجابي وفعّال في المجتمع الدولي.

وأكد الدبلوماسي السعودي أن حلّ أسباب النزاعات والحروب يؤدي إلى منع تفاقم الأزمات الإنسانية الدولية، ويسهم في استقرار أمن العالم وازدهاره، ويقطع الطريق على الجماعات الإرهابية في استغلال المناطق الهشة التي تعاني من عدم الاستقرار كملاذ آمن لعملياتهم الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار الدول والمناطق والعالم أجمع.

ودعا الدكتور الواصل، الأشقاء في أفغانستان إلى نبذ العنف وحفظ الأمن في المجتمع الأفغاني، وإحلال السلام الذي يحقق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله، واحترام حقه في العيش بأمن وكرامة.

هذا المحتوى من

أفغانستان الرياض السعودية عبدالعزيز الواصل

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