تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها
تونس - (أ ش أ):
نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منع عدد من الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين- أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف تحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.
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