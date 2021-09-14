تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها

تونس - (أ ش أ):

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منع عدد من الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين- أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف تحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.