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تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها

12:21 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها

وزارة الخارجية التونسية

تونس - (أ ش أ):

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منع عدد من الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وذكرت الوزارة -في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين- أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف تحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية التونسية تونس ليبيا فيروس كورونا

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