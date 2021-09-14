Masrawy logo white

الإمارات تستأنف رحلات الطيران للملقحين بالكامل من 15 دولة

12:11 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الإمارات تستأنف رحلات الطيران للملقحين بالكامل من 15 دولة

طيران الإمارات

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استئناف رحلات الطيران للأشخاص المطعمين بشكل كامل القادمين من 15 دولة، من بينها الهند وباكستان وجنوب أفريقيا.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأوضحت الهيئة أنه يجب حصول الأشخاص القادمين من هذه الدول والذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا على التطعيم الكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذا لم يكونوا يعملون في بعض القطاعات في الإمارات مثل العاملين في المجال الطبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الفئات الأخرى المستثناة هم الموظفون في قطاع التعليم العاملين في الإمارات، والطلاب الذين يدرسون حاليًا في البلاد، وموظفو الحكومة الاتحادية والمحلية في الإمارات.

وبحسب قرار الهيئة، لن يُسمح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى هذه البلدان ما لم يكونوا في مهمة دبلوماسية أو علاج طبي عاجل أو مطلوبين في مهمة رسمية.

ومن بين البلدان الأخرى المشمولة في هذا القرار أفغانستان وبنجلاديش والكونغو وليبيريا وناميبيا ونيبال ونيجيريا وأوغندا وسيراليون وسريلانكا وفيتنام وزامبيا.

الإمارات الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أبوظبي الهند باكستان جنوب أفريقيا

الخبر التالى:

تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا