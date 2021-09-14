الإمارات تستأنف رحلات الطيران للملقحين بالكامل من 15 دولة

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استئناف رحلات الطيران للأشخاص المطعمين بشكل كامل القادمين من 15 دولة، من بينها الهند وباكستان وجنوب أفريقيا.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأوضحت الهيئة أنه يجب حصول الأشخاص القادمين من هذه الدول والذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا على التطعيم الكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذا لم يكونوا يعملون في بعض القطاعات في الإمارات مثل العاملين في المجال الطبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الفئات الأخرى المستثناة هم الموظفون في قطاع التعليم العاملين في الإمارات، والطلاب الذين يدرسون حاليًا في البلاد، وموظفو الحكومة الاتحادية والمحلية في الإمارات.

وبحسب قرار الهيئة، لن يُسمح لمواطني دولة الإمارات بالسفر إلى هذه البلدان ما لم يكونوا في مهمة دبلوماسية أو علاج طبي عاجل أو مطلوبين في مهمة رسمية.

ومن بين البلدان الأخرى المشمولة في هذا القرار أفغانستان وبنجلاديش والكونغو وليبيريا وناميبيا ونيبال ونيجيريا وأوغندا وسيراليون وسريلانكا وفيتنام وزامبيا.