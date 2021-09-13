الرئيس التونسي يعفي وزيرة الشباب والرياضة من منصبها

تونس - (أ ش أ):

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم قرارا رئاسيا بإعفاء سهام العيادي، الملكفة بمهام وزير الشباب والرياضة من منصبها.

وذكرت الرئاسة التونسية ،في بيان لها،" أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الإثنين أمرا رئاسيا يقضى بإعفاء السيّدة سهام العيّادى، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهنى بالنيابة، من مهامها".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة يوم 25 يوليو الماضي منها إعفاء رئيس الوزراء منصبه، إضافة إلى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.