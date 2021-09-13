إيطاليا تعتزم إعطاء جرعة معززة من اللقاح لمن يعانون من ضعف المناعة

روما - (د ب أ)

تعتزم إيطاليا البدء في إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفئات معينة من السكان اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، حسبما أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، والمفوض الخاص للجنة مكافحة وباء كورونا فرانشيسكو باولو فيجليولو اليوم الإثنين.

وقال المسؤولان إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أول الفئات التي ستحصل على الجرعة المعززة من اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة بناء على توصية من العلماء في وكالة الأدوية الإيطالية وفرقة العمل الحكومية الخاصة بمكافحة الأوبئة.

ويعمل مسؤولو الصحة في إيطاليا الآن على تنظيم عملية إعطاء الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت السلطات الصحية الإيطالية أنه سيجري استخدام لقاحي فايزر/بيونتيك ومودرنا في إعطاء الجرعات المعززة.

وحتى اليوم، تلقى نحو 74 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق في إيطاليا الجرعتين الأساسيتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.