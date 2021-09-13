قائد الجيش اللبناني يبحث الأوضاع بلبنان والمنطقة مع قائد اليونيفيل

بيروت - (أ ش أ):

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اللواء ستيفانو دل كول وذلك خلال استقباله له في مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة.

كما استقبل العماد جوزاف عون المنسق الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فروتسكا بمكتبه، حيث بحثا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استقبل قائد "اليونيفيل" اللواء ستيفانو دل كول في وقت سابق اليوم وأبلغه أن لبنان يعول كثيراً على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" للمحافظة على الاستقرار في منطقة الجنوب، مشيدا بما تقوم به هذه القوات من جهود للمساعدة في احتواء التوتر نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

وجدد عون خلال استقباله لقائد اليونيفيل اليوم بقصر بعبدا التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكل مندرجاته، مرحبا بالتمديد لـ"اليونيفيل" لسنة اضافية من دون تعديل في مهامها، وذلك في القرار الذي حمل الرقم 2591، مثنيًا على ما أضيف إلى القرار من تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية وأعمال الصيانة اليومية.