جوتيريش: تعهدات مالية دولية لأفغانستان بنحو مليار دولار

وكالات:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، أنه تم التعهد بتقديم أكثر من مليار دولار في صورة مساعدات لأفغانستان، خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان، ولكن "من المستحيل معرفة كم منها مخصص لنداء الأمم المتحدة العاجل للمساعدة".

وقال جوتيرش خلال كلمة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني بأفغانستان، اليوم الاثنين في جينيف "تم التعهد بتقديم أكثر من مليار دولار في صورة مساعدات لأفغانستان.. ولكن من المستحيل معرفة كم منها مخصص لنداء الأمم المتحدة العاجل".

وأضاف أنه "لا يمكن أن نقدم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان بدون التزام السلطات الحاكمة في هذا البلد"، موكدا على أن الأمم المتحدة ملتزمة باستراتيجية واضحة للاستجابة للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وموضحا "الدعم الإنساني لأفغانستان مرتبط بالمبادئ الإنسانية لا القرارات السياسية".

وأكد جوتيرش "علينا أن نضع شروط المساندة الإنسانية لأفغانستان لضمان القيام بهذا العمل في ظروف آمنة"، وموضحا "هناك التزام قوي من الأمم المتحدة لإيصال المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني".

ودعا جوتيرش المجتمع الدولي لإيجاد طرق تمكن من ضخ الأموال في الاقتصاد الأفغاني، ولفت إلى أن حركة طالبان أبلغت بتأمين المساعدات "حركة طالبان أبلغت مارتن جريفيث التزامها بتأمين ممر دخول المساعدات الإنسانية والوفود الأممية في مختلف المناطق بأفغانستان".