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نيجيريا: مسلحون يحررون 240 معتقلاً من أحد السجون وسط البلاد

05:36 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
نيجيريا: مسلحون يحررون 240 معتقلاً من أحد السجون وسط البلاد

مسلحون في نيجيريا

أبوجا - (ا ف ب)

أطلق مسلحون نيجيريون سراح مئات السجناء في ولاية كوجي بوسط البلاد ليلا. ولم تعرف هوية المسلحين بعد. وعمليات اقتحام السجون ليست أمرا غير معتاد في نيجيريا، إذ يشهد وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات هجمات عصابات إجرامية.

اقتحم مسلحون نيجيريون سجنا في ولاية كوجي بوسط البلاد ليلا وحرروا مئات السجناء، كما أعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإثنين.

ولم تتضح هوية المسلحين لكن وسط وشمال غرب نيجيريا يشهد منذ سنوات هجمات عصابات إجرامية.

وصرح المتحدث فرانسيس إينوبور في بيان "تعرض مركز كبا ذو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين لم تعرف هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيلا بالقوة".

وتابع أنه حوالي الساعة 22,45 بتوقيت جرينتش الأحد، خاض المهاجمون "معركة شرسة بتبادل النيران الرشاشة" مع الحراس المسلحين.

لكن المسلحين اقتحموا السجن الذي كان يضم 294 نزيلا حينذاك بينهم 224 ينتظرون محاكمتهم.

وتجري تحقيقات الاثنين لإيجاد السجناء كما أضاف.

وعمليات اقتحام السجون ليست أمرا غير معتاد في نيجيريا.

ففي هجوم واسع في 5 أبريل اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.

وتواجه قوات الأمن النيجيرية تمردًا جهاديًا مستمرًا منذ 12 عامًا في شمال شرق البلاد واضطرابات انفصالية في جنوب شرق البلاد.

هذا المحتوى من

نيجيريا أبوجا ولاية كوجي تشكيل عصابي سجون نيجيريا

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