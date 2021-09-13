قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار اليوم الاثنين على فلسطيني قرب محطة للحافلات في شارع يافا غربي القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وذكرت منظمة "نجمة داود الحمراء" في إسرائيل أن شخصين أصيبا بجروح متوسطة في هجوم طعن وقع بمتجر بجوار محطة الحافلات المركزية في القدس بعد ظهر اليوم. وتمكن عنصر من شرطة الحدود الإسرائيلية من إطلاق النار على المشتبه به.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إحباط محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مفرق جوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.