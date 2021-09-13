التحالف: تدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "ميليشيا" الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة .

وأكد التحالف في بيان صحفي اليوم أن "القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي تشنها الميليشيا الحوثية".

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.