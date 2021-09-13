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التحالف: تدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه السعودية

01:53 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
التحالف: تدمير طائرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه السعودية

طائرة مسيرة مفخخة

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "ميليشيا" الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة .

وأكد التحالف في بيان صحفي اليوم أن "القوات تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية التي تشنها الميليشيا الحوثية".

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.

طائرة مفخخة السعودية اليمن تحالف دعم الشرعية

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