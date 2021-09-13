"التايمز": بايدن يجتمع مع جونسون الشهر الجاري في نيويورك

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، "أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات ، سعيا لإصلاح العلاقة الضعيفة بين البلدين".

وأضافت الصحيفة، أن جونسون سيتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ في 21 سبتمبر الجاري في نيويورك، وتستمر الزيارة لمدة أربعة أيام، ومن المقرر أن يجرى خلالها محادثات ثنائية مع بايدن.

وأوضحت " كانت آخر مرة رأى فيها الزعيمان بعضهما البعض في شهر يونيو الماضي عندما زار بايدن إنجلترا لحضور اجتماع مع قادة مجموعة السبع، بما في ذلك قادة من اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا، كما التقى بالملكة إليزابيث الثانية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها بايدن وجونسون بشكل شخصي منذ أن سحبت الولايات المتحدة قواتها بالكامل من أفغانستان، وهو الإجلاء الذي أثار مخاوف السياسيين في كلا البلدين".

وأشارت (التايمز ) إلى أن بايدن تحدث مع جونسون حول الوضع في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية في 17 أغسطس الماضي، وهي أول محادثة للرئيس الأمريكي حول الانسحاب مع زعيم أجنبية.