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هبوط أول رحلة تجارية أجنبية بمطار كابول منذ سيطرة طالبان على السلطة

10:51 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
هبوط أول رحلة تجارية أجنبية بمطار كابول منذ سيطرة طالبان على السلطة

مطار كابول

كابول - أ ش أ

وصلت رحلة تجارية دولية إلى العاصمة الأفغانية (كابول)، اليوم الإثنين، وهي الأولى التي تصل إلى المطار منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة الشهر الماضي.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن صحفي كان على متن رحلة الخطوط الجوية الباكستانية (بي أي إيه) القادمة من إسلام أباد قوله إن الطائرة كانت تحمل حوالي 10 أشخاص فقط على متنها.

ويعد استئناف الرحلات التجارية اختبارا رئيسيا لحركة "طالبان" التي وعدت مرارا وتكرارا بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق صحيحة بمغادرة البلاد بحرية.

وكان متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية قد صرح نهاية الأسبوع الماضي بأن الشركة حريصة على استئناف الخدمات التجارية العادية لكنه من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات بين العاصمتين إسلام أباد وكابول.

هذا المحتوى من

مطار كابول حركة طالبان كابول أفغانستان

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