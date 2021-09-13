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جامعة يابانية تطور لقاحا ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

10:49 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
جامعة يابانية تطور لقاحا ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

لقاح كورونا

طوكيو - أ ش أ

كشفت جامعة "مي" بوسط اليابان، اليوم الاثنين، عن أنها تعكف على تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في شكل بخاخ للأنف، مما يلغي الحاجة إلى الإبر على الإطلاق في المستقبل القريب.

وقال البروفيسور تيتسويا نوزاكا من كلية الطب والدراسات العليا للسيطرة على الأمراض المعدية بالجامعة، في تصريح لصحفية "جابان توداي" اليابانية، إن اللقاح الجديد قيد التطوير يمكن استنشاقه من خلال فتحتي الأنف، ومنه سيتم انتاج الأجسام المضادة المناسبة.

وأوضح أن هذا اللقاح، الذي تم البدء في تصنيعه منذ مارس 2020، يمكن تخزينه لمدة ستة أشهر على الأقل، معربا عن أمله في أن يتم استخدامه في اليابان كجرعة معززة.

وأضاف أن انتاج اللقاح سيتكلف حوالي 10 مليارات ين ياباني، معرباً عن أمله في أن يُستخدم قريبا داخل اليابان وفي جميع أنحاء العالم بأسرع وقت ممكن، خاصة في البلدان النامية.

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت يوم أمس الأحد أن أكثر من 50% من سكان البلاد تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، منوهة إلى احتمال تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء في نوفمبر المقبل.

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