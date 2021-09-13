Masrawy logo white

عون يبحث مع رئيس الحكومة الجديدة الأوضاع في البلاد

10:49 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
عون يبحث مع رئيس الحكومة الجديدة الأوضاع في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - أ ش أ

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عددا من القضايا والأزمات التي تشهدها البلاد وسبل التعامل معها وحلها في ضوء الحكومة الجديدة التي بدأت تمارس عملها بعد فراغ حكومي دام لأكثر من 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب يوم 10 أغسطس العام الماضي واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد الذي تم إعلانه يوم الجمعة الماضي.

ويترقب اللبنانيون نتائج اجتماعات اليوم على أمل حلحلة الأزمات التي تشهدها البلاد وخصوصا أزمة النقص الحاد في الوقود وسط مؤشرات لتفاقمها خلال الأيام المقبلة.

هذا المحتوى من

ميشال عون لبنان الرئيس اللبناني بيروت

الخبر التالى:

جامعة يابانية تطور لقاحا ضد كورونا على شكل بخاخ للأنف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا