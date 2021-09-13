عون يبحث مع رئيس الحكومة الجديدة الأوضاع في البلاد

بيروت - أ ش أ

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عددا من القضايا والأزمات التي تشهدها البلاد وسبل التعامل معها وحلها في ضوء الحكومة الجديدة التي بدأت تمارس عملها بعد فراغ حكومي دام لأكثر من 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب يوم 10 أغسطس العام الماضي واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم اليوم الاثنين وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد الذي تم إعلانه يوم الجمعة الماضي.

ويترقب اللبنانيون نتائج اجتماعات اليوم على أمل حلحلة الأزمات التي تشهدها البلاد وخصوصا أزمة النقص الحاد في الوقود وسط مؤشرات لتفاقمها خلال الأيام المقبلة.