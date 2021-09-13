لليوم الثالث.. مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على غزة

غزة-(د ب أ):

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، غارات جوية على غزة لليوم الثالث على التوالي في وقت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق قذيفتين من القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن غارات جيش الاحتلال استهدفت خمسة مواقع تدريب تتبع لفصائل فلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة وخلفت أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال أن هجماته استهدفت أربعة مواقع عسكرية استخدمت كمجمعات تدريب رئيسية، بالإضافة إلى مستودعات لتخزين وإنتاج وسائل قتالية وأنفاق أرضية.

وذكر جيش الاحتلال أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين بشكل منفصل من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، تم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة مساء الأحد أثناء ركضهم إلى الأماكن المحصنة أو بحالة من الهلع في بلدة سديروت المحازية لقطاع غزة خلال إطلاق صفارات الإنذار.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام توترا عقب هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر الإثنين الماضي، فيما أعادت إسرائيل اعتقال أربعة منهم على دفعتين.