الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

بغداد-(أ ش أ):

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الوضع الحالي في العراق غير مقبول وغير قابل للدوام.

وقال صالح -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية الأحد-الإثنين، إن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية حول ضرورة مراجعة الدستور، موضحًا أن الدستور فيه الكثير من الإيجابيات، ولكنه به أيضًا خلل بحاجة إلى معالجات.

وأضاف أن المرحلة القادمة في العراق حاسمة، ولا بد من الإقرار بوجود خلل بنيوي في منظومة الحكم، وضرورة الانطلاق نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي نجح في التأكيد على ضرورة إصلاح الوضع السياسي والمطالبة بالانتخابات المبكرة.

وتابع صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ عام 2003 وحتى الآن تصل إلى نحو تريليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تُقدر بنحو 150 مليار دولار، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة الأموال المنهوبة.

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