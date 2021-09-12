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إسرائيل: "القبة الحديدية" تصدت لصاروخ أطلق من غزة

11:30 م الأحد 12 سبتمبر 2021
إسرائيل: "القبة الحديدية" تصدت لصاروخ أطلق من غزة

منظومة القبة الحديدية

فلسطين - (أ ش أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، وتم اعتراضه بواسطة منظومة القبة الحديدية.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في الهجوم، وأن هذا الصاروخ هو ثالث صاروخ يتم إطلاقه من غزة لليوم الثالث على التوالي.

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القبة الحديدية الاحتلال الاسرائيلي صواريخ غزة

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