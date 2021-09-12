رئيسة وزراء اسكتلندا: لن يُقام استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا إلا بعد رفع قيود كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، اليوم الأحد، إنها لن تُقيم استفتاء ثانيا على الاستقلال الاسكتلندي عن المملكة المتحدة حتى يتم رفع القيود الاجتماعية الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال مؤتمر إلكتروني للحزب الوطني الاسكتلندي، عبَّر عدد من الحضور عن دعمهم لدعوى تنادي بسن مشروع قانون مقترح "في أقرب وقت ممكن" لإجراء استفتاء على الاستقلال عن المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الحزب نيكولا ستورجون إنه لتحصل حملات الاستفتاء على التركيز الملائم من الشعب الاسكتلندي، فإنه من الضروري ألا تكون البيئة العامة في البلاد تُلزم المواطنين بتصرفات معينة في حياتهم اليومية.

وأوضحت ستورجون: "هذا التأجيل ليس فقط بشأن سلامة مراكز الاقتراع، لكن أيضًا للتأكد أنه بينما تواجه البلاد هذا القرار الهام والكبير حول مستقبلها ستكون قادرة على التركيز بشكل مناسب وغير منشغلة بأزمة كوفيد".