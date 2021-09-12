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الولايات المتحدة: تطعيم أكثر من 178 مليونا بشكل كامل ضد كورونا

10:37 م الأحد 12 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة: تطعيم أكثر من 178 مليونا بشكل كامل ضد كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للحد من الأمراض والوقاية منها أنها قدمت حتى اليوم الأحد 380 مليونا و241 ألفا و903 جرعات لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تقدموا للحصول عليه، كما وزعت 456 مليون جرعة لقاح في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن 209 ملايين و437 ألفا و152 شخصا في الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة، بينما تم تلقيح 178 مليونا و692 ألفا و875 شخصا بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة أن إحصائيتها تتضمن لقاحي مودرنا وفايزر اللذين يتطلبا جرعتين للتلقيح بالكامل، وكذلك لقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا واشنطن هيئة المراكز الأمريكية لقاح كورونا

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