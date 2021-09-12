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الخارجية: عودة 53 مصريا تم القبض عليهم في طرابلس

10:31 م الأحد 12 سبتمبر 2021
الخارجية: عودة 53 مصريا تم القبض عليهم في طرابلس

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفارة المصرية فى طرابلس قامت بترتيب عودة 53 شابًا مصريًا كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

ذكر بيان الخارجية، أنه تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن، موضحة أنه تم تسفيرهم اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

وقدّم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة أبنائنا المصريين إلى أرض الوطن.

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وزارة الخارجية المصرية طرابلس السفارة المصرية فى طرابلس ليبيا

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