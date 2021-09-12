القبض على شخص متورط بخطف وتعذيب مصريين في ليبيا

وكالات:

أعلنت السلطات الليبية، القبض على متهم باختطاف وتعذيب مهاجرين مصريين، وابتزاز ذويهم طلبا للفدية، بالتعاون مع شركاء جاري البحث عنهم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

وذكرت الوكالة الليبية، أن النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات، وجهت بمباشرة إجراء البحث والتحري عن مرتكبي واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية، وإنزال صنوف التعذيب بهم بما في ذلك المعاملة المهينة لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب.

هذا وبعد صدور التعليمات، توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات، بمكتب النائب العام، و بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحاج حكيم؛ وقد أخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.

وباشرت نيابة العجيلات الابتدائية بإجراء استجوابه بعد فراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ حيث أسفر هذا الإجراء عن إثبات واقع إقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم، عقب خطفهم للحصول على منافع غير مشروعة.

كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع تورط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل، ولها إرتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وانتهت النيابة العامة، بحبس المتهم الحاضر احتياطيا. وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في إرتكاب الأفعال المسندة إليه.