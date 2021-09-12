وكالة الطاقة الذرية تتوصل لاتفاق مع إيران بشأن استئناف عمل المفتشين الدوليين

وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، عن توصلهما إلى اتفاق يقضي باستئناف وصول المفتشين الدوليين إلى كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

ويجري رافاييل جروسى محادثات مع المسؤولين الايرانيين، خلال زيارته الحالية لطهران، وذلك قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظي الوكالة.

ونقلت "سكاي نيوز" عربية عن جروسي الأحد قوله، إن عملية مراقبة المعدات في المنشآت النووية الإيرانية ستبدأ قريبًا وخلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الوكالة أحرزت تقدمًا في محادثاتها الأخيرة مع إيران.

وأشار إلى أن العمل الدبلوماسي ضروري لإعادة إحياء المحادثات النووية مع إيران، موضحًا أن المحادثات بشأن اليورانيوم المخصب قد تحتاج إلى وقت أطول.