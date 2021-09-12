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وصول أولى طائرات خدمات الأمم المتحدة الإنسانية إلى مطار كابول

08:56 م الأحد 12 سبتمبر 2021
وصول أولى طائرات خدمات الأمم المتحدة الإنسانية إلى مطار كابول

مطار كابول

كابول - (بي بي سي)

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن طائرة تابعة للخدمة الجوية الإنسانية الخاصة به قد هبطت في كابول وذلك للمرة الأولى منذ اجتياح حركة طالبان المتشددة العاصمة الأفغانية قبل حوالي شهر.

وأفادت الوكالة إن الخدمة تساعد عاملين من أكثر من 150 منظمة إنسانية في الوصول إلى المحتاجين في أفغانستان.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من نصف السكان الأفغان، 18.5مليون شخص، نازحون داخلياً في البلاد تحت وطأة العديد من الاضطرابات التي ألمت بأفغانستان على مدار الأشهر الأخيرة.

هذا المحتوى من

مطار كابول برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة طائرة مساعدات أفغانستان طالبان

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