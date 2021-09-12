جيش الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة

القاهرة:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأحد إن "القبة الحديدية تعترض قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت بمحيط غزة".