بابا الفاتيكان يدعو لرأب صدع الانقسامات الأوروبية

براتيسلافا - (د ب أ)

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدى وصوله إلى سلوفاكيا اليوم الأحد إن هناك حاجة إلى إحساس أكبر بالمجتمع في أوروبا ورأب صدع الانقسامات.

وقال في اجتماع عالمي في براتيسلافا "كيف يمكننا أن نأمل أن تعيد أوروبا اكتشاف جذورها المسيحية عندما نكون أول من يفقد التعاون الكامل الأصلي؟"

وأضاف أنه من الصعب الدعوة إلى أن تكون أوروبا أكثر تأثرا بالإيمان دون مراعاة حقيقة أن الناس في المنطقة ما زالوا منقسمين.