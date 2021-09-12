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وزيرة الجيوش الفرنسية ترحب بنية أثينا شراء 6 مقاتلات رافال إضافية

07:41 م الأحد 12 سبتمبر 2021
وزيرة الجيوش الفرنسية ترحب بنية أثينا شراء 6 مقاتلات رافال إضافية

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

باريس - (أ ش أ):

رحبت فرنسا بنية اليونان شراء 6 مقاتلات من طراز رافال تضاف إلى طلب سابق لشراء مقاتلات فرنسية.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي - في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الحكومة اليونانية تعتزم شراء ست طائرات رافال أخرى، بعد طلب أولي لـ 18 طائرة مقاتلة فرنسية.

هذا وأنهت اليونان شراء أول 18 طائرة رافال في يناير الماضي؛ لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس، وشمل العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة.

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فلورنس بارلي باريس الجيوش الفرنسية مقاتلات رافال

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