وزيرة الجيوش الفرنسية ترحب بنية أثينا شراء 6 مقاتلات رافال إضافية
باريس - (أ ش أ):
رحبت فرنسا بنية اليونان شراء 6 مقاتلات من طراز رافال تضاف إلى طلب سابق لشراء مقاتلات فرنسية.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي - في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الحكومة اليونانية تعتزم شراء ست طائرات رافال أخرى، بعد طلب أولي لـ 18 طائرة مقاتلة فرنسية.
هذا وأنهت اليونان شراء أول 18 طائرة رافال في يناير الماضي؛ لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس، وشمل العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2.5 مليار يورو 12 طائرة مستعملة وست طائرات جديدة.
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