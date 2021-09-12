تحطم طائرة روسية على متنها 16 شخصا

وكالات:

أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة ركاب على متنها 16 شخصا تحطمت اليوم الأحد في مقاطعة إيركوتسك بمنطقة سيبيريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة للصحفيين أن الطائرة من طراز "L-410" التي كان على متنها 14 راكبا وطاقم مؤلف من شخصين نفذت هبوطا حادا في منطقة غابية على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث.

وأوضحت مصادر في أجهزة الطوارئ أن الحادث وقع خلال تنفيذ الطائرة رحلة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه.

وحسب المعطيات الأولية فقد اشتعلت النار في الطائرة المنكوبة لدى محاولتها تنفيذ عملية الهبوط في المطار المحلي، وتمكن عدد من ركابها من مغادرتها بعد تحطمها فيما لا يزال 11 آخرين عالقين داخلها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن خسائر بشرية.