وزير الخارجية الإسرائيلي يقترح خطة "الاقتصاد مقابل السلام" لغزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد اليوم الأحد إنه يتعين على إسرائيل أن تعرض على غزة خطة اقتصادية متعددة السنوات مقابل وقف الهجمات.

وقال لابيد إنه ناقش الفكرة مع قادة العالم بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بالإضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.