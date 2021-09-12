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المتحدث باسم طالبان: نعتزم توفير زي رسمي لمقاتلي الحركة

05:28 م الأحد 12 سبتمبر 2021
المتحدث باسم طالبان: نعتزم توفير زي رسمي لمقاتلي الحركة

ذبيح الله مجاهد

كابول - (د ب أ):

صرح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الحركة تعتزم تزويد مقاتليها في العاصمة كابول بزي رسمي.

وأوضح مجاهد أنه من المنتظر أن يحصل أفراد الشرطة والاستخبارات والقوات الخاصة على زي رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مقاتلي الحركة يتجولون حتى الآن مرتدين الثياب الأفغانية التقليدية وحاملين بنادق الكلاشنيكوف.

وتمكنت الحركة قبل نحو شهر من استعادة السلطة في أفغانستان الواقعة وسط آسيا وذلك بعد أن غادرت القوات الدولية البلاد بعد نحو 20 عاما من تواجدها هناك.

ويتخوف العديد من العاملين سابقا في قوات الأمن من تعرضهم لأعمال انتقامية لكن طالبان وعدت بإعلان عفو عام عن كل الجنود السابقين في الجيش والشرطة.

حركة طالبان زي رسمي مقاتلي طالبان أفغانستان ذبيح الله مجاهد

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