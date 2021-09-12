بيان أوروبي أمريكي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

وكالات:

شدد سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل، معتبرين أن مصادقة رئيس البرلمان الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وقال الخماسي الدولي، في بيان مشترك "نحن سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا.. ننضم إلى المبعوث الأممي الخاص يان كوبيتش في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف البيان "مثل هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار و توحيد ليبيا"، موضحا "أعلن مجلس النواب عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب [عقيلة صالح] عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية".

وتابع البيان "تمثل هذه معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين".