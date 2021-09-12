Masrawy logo white

بيان أوروبي أمريكي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

05:20 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بيان أوروبي أمريكي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

البرلمان الليبي

وكالات:

شدد سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل، معتبرين أن مصادقة رئيس البرلمان الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وقال الخماسي الدولي، في بيان مشترك "نحن سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا.. ننضم إلى المبعوث الأممي الخاص يان كوبيتش في حث جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف البيان "مثل هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار و توحيد ليبيا"، موضحا "أعلن مجلس النواب عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس مجلس النواب [عقيلة صالح] عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية".

وتابع البيان "تمثل هذه معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين".

البرلمان الليبي الانتخابات الليبية أزمة ليبيا

الخبر التالى:

المتحدث باسم طالبان: نعتزم توفير زي رسمي لمقاتلي الحركة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا