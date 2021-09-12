العراق يسجل 3554 إصابة و51 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

بغداد - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3554 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و6789 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/ - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و950 ألفا و765 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و496 حالة، والشفاء إلى مليون و822 ألفا و166 حالة بنسبة 93.4%.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 63 ألفا و827 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و64 ألفا و600 شخص.