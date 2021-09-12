Masrawy logo white

تقارير إعلامية: نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي لمركز طبي في حيفا

03:34 م الأحد 12 سبتمبر 2021
تقارير إعلامية: نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي لمركز طبي في حيفا

زكريا الزبيدي

رام الله- أ ش أ:

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، الذي أعيد اعتقاله بعد هروبه من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، سيتم نقله إلى مركز طبي في حيفا لتلقي العلاج.

وقالت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان إنه من المتوقع وصول الزبيدي (45 عامًا) إلى مركز "رامبام" الطبي.

والزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، هو واحد من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" الأسبوع الماضي، لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض عليه هو وثلاثة آخرين من حركة الجهاد الإسلامي.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إلقاء القبض على الأسيرين المتبقيين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أيضًا، وينتمي الأسرى الفلسطينيون الستة لمُحافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية حمّلت أمس السبت الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم قائلة إنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجونها.

هذا المحتوى من

زكريا الزبيدي حيفا فلسطين إسرائيل

الخبر التالى:

العراق يسجل 3554 إصابة و51 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|تنسيق الجامعات الخاصة.. التعليم العالي: النتيجة ظهرت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا