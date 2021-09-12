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بينيت ينفي العودة إلى إرسال المنحة القطرية لغزة في حقائب

03:34 م الأحد 12 سبتمبر 2021
بينيت ينفي العودة إلى إرسال المنحة القطرية لغزة في حقائب

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

تل أبيب- (د ب أ):

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صحة تقارير إخبارية تحدثت عن إعادة العمل بآلية إرسال المنحة القطرية لقطاع غزة عبر حقائب تحمل المنحة نقدا.

ونقلت صفحة بينيت الرسمية على فيسبوك قوله: "مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

وأكد أن البحث يتواصل عن خيارات "تضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية".

وترفض إسرائيل منذ جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية منتصف أيار/مايو الماضي استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة حماس.

وتم صرف آخر دفعة من المنحة المالية القطرية في السادس من أيار/مايو الماضي، لمساعدة الآلاف من العائلات في قطاع غزة.

نفتالي بينيت غزة المنحة القطرية قطاع غزة

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