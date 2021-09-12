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إعصار "شانتوا" يقطع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات شمالي الفلبين

02:38 م الأحد 12 سبتمبر 2021
إعصار "شانتوا" يقطع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات شمالي الفلبين

أرشيفية

مانيلا- أ ش أ:

تسبب إعصار "شانتو" القوي الذي ضرب الفلبين أمس السبت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مجتمعات، وإحداث فيضانات في جزر شمالي البلاد، ما أدى إلى نزوح آلاف الاشخاص من منازلهم.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني، أنه قد صنف الإعصار في وقت سابق كعاصفة من الفئة الخامسة بعد وصوله منطقة شمالي البلاد، تتضمن مجموعة "باتانس" الجزرية، وقد انخفض إلى الفئة الثالثة حيث اجتاح تايوان وأغرقها بأمطار غزيرة، حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، الأحد.

وكان أكثر من 11 ألف شخص قد تضرروا من الإعصار، مع وجود أكثر من 1000 لا يزالوا في مراكز إجلاء، وفقًا لما ذكرته هيئة التعامل مع الكوارث في تقرير لها، بينما لم ترد بعد أي أنباء بشأن وقوع ضحايا من جراء الإعصار.

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إعصار إعصار شانتوا الفلبين التيار الكهربائي

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