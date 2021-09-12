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السفيرة البريطانية تؤكد عمل بلادها على استعادة الدور الليبي

02:34 م الأحد 12 سبتمبر 2021
السفيرة البريطانية تؤكد عمل بلادها على استعادة الدور الليبي

محمد المنفي

طرابلس- (د ب أ):

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، الأحد، عمل بلادها على استعادة الدور الليبي في المجتمع الدولي.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم بالعاصمة طرابلس للسفيرة البريطانية، وذلك لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين ودعم مشروع المصالحة الوطنية واستمرار وقف إطلاق النار.

ووفق الوكالة، تناول اللقاء دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا، والمجلس الرئاسي، في المحافل الدولية، من خلال دعم مسار التسوية السياسية.

كما أبدى المنفي تطلعه لتطوير آفاق التعاون الثنائي في عديد المجالات بما يخدم مصلحة ليبيا وبريطانيا.

محمد المنفي ليبيا كارولين هورندال المجلس الرئاسي الليبي

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