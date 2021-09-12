بفيديو مدته 60 دقيقة.. الظواهري يطل مُجددًا ويدحض شائعات وفاته

وكالات:

نشر زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري لقطات فيديو جديدة، يوم السبت، فيما تبدو محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الدامية في الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.

وفي لقطات الفيديو التي بثتها مؤسسة "السحاب" التابعة لتنظيم "القاعدة"، بعنوان "القدس لن تهود"، ومدتها ساعة، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 يناير واستهدف قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا. وأعلن بيان نسب إلى جماعة "حراس الدين" المتشددة التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الظواهري: "تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزف الاقتصادي والعسكري... ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن".

وأضاف أن "هذه العملية كانت مثالاً عملياً لكسر الحصار العسكري للعدو"، مشيدًا بالهجمات على ما وصفها بـ"أراضي العدو". كما أشار إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى سيطرة طالبان على كابول.

كان الظواهري قد تولى قيادة "القاعدة" عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في باكستان.