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ذكرى 11 سبتمبر.. رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل الحرب ضد الإرهاب

11:26 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
ذكرى 11 سبتمبر.. رئيس كوريا الجنوبية: سنواصل الحرب ضد الإرهاب

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن

سول- أ ش أ:

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، بأن تواصل كوريا الجنوبية الإسهام في الحرب ضد الإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن أبدا تبرير الإرهاب مهما كان السبب حيث لا يوجد قضية أغلى من حياة المواطنين الأبرياء.

وقدم مون أعمق التعازي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية قائلا "لقد مرت 20 سنة، لكن الصدمة في ذلك اليوم لا تزال مثل الجروح العميقة لدى قلوب الكثيرين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، الأحد.

وأضاف مون أن كوريا الجنوبية بصفتها الحليف القوي للولايات المتحدة ستواصل مشاركتها بنشاط مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

مون جيه-إن ذكرى 11 سبتمبر رئيس كوريا الجنوبية الحرب ضد الإرهاب الإرهاب جو بايدن

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