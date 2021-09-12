العراق: مقتل جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة الشرطة في كركوك

بغداد- أ ش أ:

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مقتل جميع الإرهابيين الذين هاجموا نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وأوضحت القيادة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، الأحد ـ أن القوات الأمنية وبإسناد طيران الجيش العراقي قتلت جميع الإرهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة مشاة 20 اتحادية.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس السبت مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية، جراء هجوم شنه تنظيم داعش في محافظة كركوك.