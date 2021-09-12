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الأزمة في تونس: قيس سعيد يلمح إلى إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد

11:01 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
الأزمة في تونس: قيس سعيد يلمح إلى إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد

قيس سعيد

تونس- (بي بي سي):

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له في تونس العاصمة مساء السبت أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد.

وقال سعيد بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل "في أقرب الأوقات" بعد اختيار الأشخاص الذين "لا تشوبهم شائبة"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص".

واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".

كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى قبل أن يمدد تعليق عمل البرلمان لأجل غير مسمى.

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