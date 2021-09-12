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بنجلاديش تعيد فتح المدارس بعد إغلاق لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا

10:07 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
بنجلاديش تعيد فتح المدارس بعد إغلاق لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا

ارشيفيه

دكا- (د ب ا):

عاد مئات الآلاف من الطلاب للمدارس في بنجلاديش اليوم الأحد، حيث تم إعادة فتح المدارس بعد إغلاق دام لنحو عام ونصف بسبب جائحة كورونا.

وقالت وزيرة التعليم ديبو موني " طلاب المراحل من الأولى للرابعة والسادسة للتاسعة سوف يحضرون مرة أسبوعيا لفترة تجريبية لمدة ثلاثة أسابيع".

وأضافت أن الطلاب الذين من المقرر أن يخضعوا للامتحانات العامة في نهاية المراحل الخامسة والعاشرة والثانية عشر سوف يحضرون الفصول الدراسية يوميا، موضحة أنه سوف يتم استئناف دراسة الفصول الأخرى تدريجيا وفقا للوضع.

وأصدرت الوزيرة أوامرها للسلطات بالحفاظ على القواعد الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وكانت بنجلاديش قد أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في مارس 2020، بعد أسبوعين من اكتشاف أول حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 5ر1 مليون حالة إصابة و 26 ألفا و880 حالة وفاة ، في بنجلاديش التي تسجل تراجعا في حالات الاصابة اليومية، حيث سجلت أقل من 3000 حالة إصابة خلال أول عشرة أيام من الشهر الجاري، مقارنة بنحو 10 آلاف خلال أول أسبوع من شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت الصور التلفزيونية المسؤولين في المدارس في دكا وهم يقومون بفحص درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بالدخول. كما شوهد المدرسون والطلاب والعاملون وهم يرتدون أقنعة الوجه.

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