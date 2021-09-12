نيوزيلندا تسجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ولينجتون - أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 آلاف و913 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و287 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 599 حالة.