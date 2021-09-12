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تراجع حالات كورونا في كوريا الجنوبية لما دون 1800

03:45 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
تراجع حالات كورونا في كوريا الجنوبية لما دون 1800

أرشيفية

سول - (د ب أ):
انخفضت أعداد الحالات اليومية للإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 1800 حالة اليوم الأحد فيما تحاول السلطات الصحية الحد من الإصابات بالفيروس قبل عطلة مهمة، وسط استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.

وسجلت البلاد 1755 حالة إصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك 1725 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 272 ألفا و 982 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وانخفضت أحدث حصيلة يومية للحالات بعد تسجيل أكثر من 1800 حالة خلال اليومين الماضيين.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2359.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

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