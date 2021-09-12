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الرئيس التونسي يعلن إمكانية تعديل الدستور الحالي بدل إلغائه

12:40 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
الرئيس التونسي يعلن إمكانية تعديل الدستور الحالي بدل إلغائه

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إنه لن يعلق الدستور الحالي ولكن قد يتجه إلى تعديله، في أول رد له على انتقادات من أحزاب ومنظمات ضد أي خطوة تتجه لإلغاء العمل به تمهيدًا لتغيير النظام السياسي.

وكان مستشار للرئيس سعيد صرح في وقت سابق بأن هناك اتجاهًا لإلغاء الدستور الحالي ووضع تنظيم مؤقت للسلطة ومن ثم الذهاب إلى استفتاء على دستور جديد وتغيير النظام قبل إعلان انتخابات مبكرة.

وقال سعيد لقناة "سكاي نيوز عربية": "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص. الشعب سئم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب".

وأضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها".

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