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كردستان العراق: طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل

12:15 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
كردستان العراق: طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل

طائرة مسيرة مفخخة

العراق - (أ ش أ)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان بالعراق، استهداف مطار اربيل الدولي بطائرات مسيرة مفخخة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، عن بيان الجهاز أن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل"، فيما أكد محافظ مدينة أربيل أوميد خوشناو، أن الأجهزة المختصة تتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار".

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Asha
طائرات مسيرة مفخخة كردستان العراق العراق مكافحة الإرهاب مطار أربيل

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