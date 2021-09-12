وسط حراسة مشددة.. أسيرين فلسطينيين يظهران داخل محكمة الاحتلال (فيديو وصور)

وكالات:

وسط حراسة مشددة، ظهر الأسيرين الفلسطينيين، الذين أعيد اعتقالهما أمس، بعد فرارهما من سجن جلبوع، داخل محكمة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت شبكة "قدس" الأسرى، أن "الأسـير المحرر من سجن جلبوع يعقوب القادري خلال جلسة تمديد اعتقاله في محكمة الاحتلال بعد اعتقاله مجدداً يوم أمس".

الأسـير المحرر من سجن الجلبوع يعقوب القادري خلال جلسة تمديد اعتقاله في محكمة الاحتلال بعد اعتقاله مجدداً يوم أمس.#نفق_الحرية pic.twitter.com/CBwS7lStxY — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 11, 2021

فيما نشر مغردون على موقع "تويتر"، صور متداولة للقادري والعارضة من داخل محكمة الاحتلال وسط حراسة مشددة.

مشاهد من المحكمة في الناصرة تظهر الأسير "يعقوب قادري" والأسير "محمود العارضة" أحد الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم بعد هروبهم من سجن جلبوع.

أكثر من 10 عناصر من شرطة الاحتلال يحيطون بهم خوفاً من هروبهم! تم تشديد الحراسات على الأسرى رغم تكبيل أيديهم وأرجلهم بالسلاسل.! pic.twitter.com/XFVRbLanOw — 𝔼 𝕊 𝕃 𝔸 𝕄 (@EslamSuliman23) September 11, 2021

وخرج فلسطينيون في وقفة تضامنية، لمساندة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، بعد فرارهم من سجن جلبوع شد الحراسة، منذ أيام، مطالبين بالحرية والإفراج عنهم وضمان الحفاظ على سلامتهم.

وصل الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، المُعاد اعتقالهم من قبل قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، إلى محكمة الناصرة لتمديد محاكمتهم واعتقالهم.

وأظهر مقطع فيديو لقطته عدسات موقع مصراوي، لحظة وصول الأسرى الأربعة إلى مقر محاكمتهم، وسط هتافات المتواجدين المطالبين لهم بالحرية.

وهتف المتواجدون بـ"يا زكريا طل وشوف أهل الناصرة على المكشوف"، وأيضا "حرية حرية"، و"يا أبطال الحرية".

وأعادت قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.