Masrawy logo white

القوات المسلحة السودانية تنفي رصدها محاولة انقلابية

11:59 م السبت 11 سبتمبر 2021
القوات المسلحة السودانية تنفي رصدها محاولة انقلابية

القوات المسلحة السودانية

السودان - (أ ش أ)

نفت القوات المسلحة السودانية، بشكل قاطع ما تناقله بعض الوسائط من "أخبار مفبركة" مفادها بأن القوات المسلحة رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها إلى ضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة.

وشددت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، على حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر لغاياتها.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع ما أثير وفقًا للقانون، وجددت التزامها بحماية السودان والفترة الانتقالية.

هذا المحتوى من

Asha
القوات المسلحة السودانية السودان محاولة انقلابية

الخبر التالى:

وسط حراسة مشددة.. أسيرين فلسطينيين يظهران داخل محكمة الاحتلال (فيديو وصور)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا