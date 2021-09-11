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البرازيل: 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

11:54 م السبت 11 سبتمبر 2021
البرازيل: 712 حالة وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ):

سجل المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، اليوم السبت، 712 حالة وفاة، و14 ألفا و314 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 586 ألفا و558 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و989 ألفا و164 إصابة.

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فيروس كورونا في البرازيل فيروس كورونا البرازيل كوفيد19

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