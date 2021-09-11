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السلطات العراقية: طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي

11:38 م السبت 11 سبتمبر 2021
السلطات العراقية: طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل الدولي

مطار أربيل الدولي

وكالات:

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أنه تم استهداف مطار أربيل الدولي شمالي العراق، بطائرة مسيرة مفخخة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى إذا ما وقع ضحايا جراء التفجير، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت قناة السومرية نيوز العراقية، أفادت وقال بسقوط صواريخ عدة في محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأضافت نقلا عن مصادرها أنه "تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مطار أربيل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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