الرئيس التونسي: سنعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت

وكالات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، أن من حق الشعب أن يعبر عن إرادته بكل حرية، وذلك خلال جوله له في شارع الحبيب بورقيبة.

وأشار الرئيس التونسي، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عربية، خلال جولته، إلى أنه يحترم الدستور لكن في نفس الوقت يمكن إدخال تعديلات على نصه.

وقال إن بلاده ستعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مؤكدًا أنه لا يخشى ممن خانوا أوطانهم وعهودهم.

وعاهد الشعب التونسي على أنه لا يزال على العهد، مضيفًا: "من اتفقنا معهم نكثوا الوعود".