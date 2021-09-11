اليمن: هجوم الحوثيين على ميناء المخا يُعد تحديًا صارخًا لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية

صنعاء - (د ب أ)

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، على ميناء المخا" يعد تحدياً صارخاً لكافة الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في البلاد".

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، أن "الميليشيات الحوثية شنت هجوماً بصاروخ باليستي وخمس طائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا الواقع في الساحل الغربي ما أدى إلى إلحاق دمار هائل بمرافقه التشغيلية ومخازن المواد الغذائية، بعد جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين".

وأشارت الوزارة إلى "أن الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات هذه الميليشيات من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق البلاد".

وأضافت الوزارة أن "الهجوم الحوثي والذي أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، وبالتزامن مع استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتداداً لمسلسل استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني".

ودعت وزارة الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة "الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزائها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت".

وحتى اللحظة لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا الهجوم.